صور .. مقتنيات الرئيس عرفات

وطن: تم الحفاظ على كافة مقتنيات الرئيس الراحل ياسر عرفات الموجودة في مقر الرئاسة المقاطعة، كما تم جمع المقتنيات الموجودة في أماكن أخرى، وما زالت المحاولات مستمرة لاستعادة المقتنيات التي كانت محفوظة عام 2007 في "المنتدى"مقر ياسر عرفات في غزة.

في السنوات السابقة قامت مؤسسة ياسر عرفات بجمع واستعادة ما أمكن من الوثائق ، والصور، والفيديو، والمواد الصوتية المتعلقة بياسر عرفات وعمله، وهي مواد سيعرض جزء منها وستكون البقية متوفرة لزوار المتحف في مركز المعلومات. علماً بأن عملية جمع المادة ما زالت مستمرة نظراً لصعوبة الظروف وتعقيدات الواقع الفلسطيني

وثيقة عقد قران عبد الرؤوف القدوة (ياسر عرفات) وزهوة أبو السعود

أحد الدفاتر الشخصية لياسر عرفات، واحد من أكثر من مائة دفتر سجل فيها ملاحظاته الشخصية والتفصيلية عن الأحداث والإجتماعات، تظهر ملاحظات عرفات عن اجتماع مع ليونيد بريجينيف عام 1977.

مسودة خطاب ياسر عرفات الشهير الذي ألقاه في الأمم المتحدة في 13.11.1974 مع نظارته وأحد اقلامه.

مسدس ياسر عرفات القديم والجراب الخاص به، حيث كان هذا المسدس لا يفارقه. وقد أثار جدلاً حول حمله له أثناء خطابه في الأمم المتحدة.

جواز السفر الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (000000001).

قرآن كريم وراديو ترانزيستور كانا بحوزة ياسر عرفات أثناء تواجده في منزل بإحدى بيارات منطقة العوجا بأريحا، وتركهما وراءه بسبب مغادرته السريعة للمنطقة، 8 حزيران/ يونيو 1967. (سلمها صاحب المنزل لمؤسسة ياسر عرفات عام 2008).

كوفية (حطة) ياسر عرفات مع عقاله والتي شكلت واحدة من أبرز رموز الثورة الفلسطينية.