الاحتلال يمنع المحامي مهند كراجة من السفر

وطن: منعت سلطات الاحتلال المحامي مهند كراجة من السفر.

واستنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" منع سلطات الاحتلال للمرة الثانية خلال يومين؛ المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان مهند كراجة من السفر، حيث كان متوجها للمشاركة باجتماع محامي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي؛ حول الحريات وحرية المعتقد الديني.

وتعتبر "محامون من أجل العدالة" ما جرى مع كراجة استكمال لهجمة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي ضد نشطاء حقوق الإنسان في فلسطين، حيث سبقه في المنع من السفر الباحث في منظمة العفو الدولية (في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) ليث أبو زياد.

وإذ تؤكد "محامون من أجل العدالة" مشاركتها في الاجتماع بحضور المحامي الناشط في حقوق الإنسان ظافر صعايدة، فإنها تؤكد مواصلتها في نشاطها الحقوقي، ولن تثنيها إجراءات الاحتلال الهادفة إلى منع وصول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين إلى المحافل الدولية.

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت كراجة أول أمس السبت على معبر الكرامة لمدة ساعة، ثم أبلغته بمنع السفر بادعاء وجود أسباب أمنية، وعادت مرة أخرى لمنعه من السفر أمس الأحد.