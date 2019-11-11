الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية عمل مع المؤسسة الألمانية GIZ لدعم استقرار مزارعي قطاع غزة

رام الله- وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اتفاقية عمل بالتعاون والشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، لدعم استقرار سكان قطاع غزة من خلال تطوير وتحسين مزرعتين نموذجيتين لغرض زيادة الانتاج.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من حسام ابو فارس رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية، وعبد الرحمن التميمي أمين الصندوق، ومنجد ابو جيش القائم بأعمال المدير العام، وعزت زيدان مدير دائرة البرامج و المشاريع، واثار هودلي مديرة العلاقات والتمويل، وعن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نديم ملحم رئيس برنامج دعم استقرار سكان قطاع غزه، و رامز التيتي مستشار البرنامج.

ومن المقرر تنفيذ المزرعتين في شمال وجنوب قطاع غزة من خلال تنفيذ تطبيقات وممارسات في مجالات الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة والزراعة الذكية والتسويق.

كما وستحتوي المزارع على مركز تدريبي لتقديم التدريب والإستشارات للمزارعين الأعضاء في التعاونيات الزراعية المنتجة، حيث سيتم تدريب 200 مزارعة. كما سيعمل المشروع على دمج الرياديين من الشباب والشابات أصحاب الأفكار الريادية من خلال استقبال افكارهم وامكانية تطبيقها وتجريبها. في المزارع المستهدفة، وسينفذ ضمن المشروع.