الخليل: اختناق العشرات بقمع مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد عرفات

وطن: أصيب عشرات الطلاب بحالة اختناق شديد صباح يوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة طلابية إحياء لذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات الخامسة عشر في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات الطلاب أصيبوا بحالات اختناق جراء المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال، بمخيم العروب في الخليل.

وأشارت، إلى أنّ سلطات الاحتلال أغلقت مداخل مخيم العروب بمدينة الخليل، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الغازية والصوتية، عقب مسيرة ضمّت مدارس الذكور والإناث في المخيم، إحياءً لذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات.