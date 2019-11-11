ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.. أقدمهم مضرب لليوم (111)

وطن: يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 111 يوما، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 51 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 49 يوما.

وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير علي يواجه ظروفا صحية صعبة، حيث يعاني مشاكل صحية، وإعياء شديدا، ومشاكل في النظر، وفقد 20 كيلو غرام من وزنه، ولا يستطيع الحركة الا من خلال كرسي متحرك، لافتا الى احتمالية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لأي انتكاسة نتيجة نقص الأملاح، والسوائل في الجسم.

ولفت الى أن الأسيرين زهران، والهندي يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، وهما يتواجدان في عيادة سجن "الرملة"، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أية فحوصات طبية.

يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وتتصاعد مع طول مدة الإضراب، لا سيما استمرار عزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وحرمانهم زيارة العائلة، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، عدا عن جملة الإجراءات التي ينفذها السّجانون على مدار الساعة بحقهم، منها الاستفزازات والضغط النفسي والتفتيش اليومي للزنازين على الرغم من أنها مجردة، وذلك في محاولة مستمرة لكسر إرادتهم.