ميلادينوف يصل غزة والأمم المتحدة تناقش ملف "أونروا"

وطن: وصل، اليوم الإثنين، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، إلى قطاع غزة وهي زيارته الثانية خلال أسبوع، فيما، تعقد الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة اجتماعا لمناقشة ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتستغرق زيارة ميلادينوف إلى غزة عدة ساعات وتشمل زيارته لقاءات تتناول ملف الانتخابات إلى جانب بحث موضوعات أخرى، علما أن المنسق الأممي زار غزة في الأسبوع الماضي واجتمع بقيادة حركة حماس.

وأكد ملادينوف خلال اللقاء السابق على أن "الأمم المتحدة سيكون لها دورا مهما لضمان نجاح هذه العملية الانتخابية".

وأعلنت حركة حماس، مؤخراً، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة، علما أن آخر انتخابات رئاسية عقدت في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.