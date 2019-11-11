إصابتان إحداهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيمي الفوار والعروب

وطن: أصيب شابان، ظهر اليوم الأحد، برصاص جش الاحتلال، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخلي مخيمي الفوار والعروب.

وقالت مصادر بالهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت شابا الى مستشفى الخليل، جراء تعرضه لرصاصة من النوع الحي في فخده، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مخيم الفوار عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات وقعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، قمعت خلالها قوات الاحتلال بالقنابل الصوتية والغازية طلبة المدراس والمشاركون في فعاليات احياء ذكرى الشهيد أبو عمار.

هذا ولم يتمكن المصاب حتى اللحظة من الوصول إلى المستشفى، نظرا للحواجز العسكرية المنتشرة.

كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم "60" المؤدي لبلدة دورا، ومنعت المواطنين ومركباتهم من العبور.

واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، قمعت خلالها قوات الاحتلال طلبة المدراس والمشاركون في فعاليات احياء ذكرى الشهيد أبو عمار، واطلقت القنابل الصوتية والدخانية صوبهم مما أدى الى إصابة العشرات منهم بالاختناق والاغماء، ولا تزال المواجهات مستمرة.