وزير خارجية الاحتلال: طلبنا من الأردن إقامة احتفال بذكرى السلام بيننا، ولكنهم رفضوا

وطن: رفضت المملكة الأردنية، طلبا من دولة الاحتلال بإقامة احتفال علني، لإحياء اليوبيل الفضي، لتوقيع معاهدة "السلام" بين الجانبين.

وقال وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن بلاده أرادت إقامة حفل بمناسبة مرور 25 عامًا على إبرام معاهدة وادي عربة، ولكن رفض الأردن حال دون ذلك.

وفي احتفال صغير، أقيم الاثنين بهذه المناسبة في الكنيست، بمبادرة من عضو الكنيست المعارضة ميراف ميخائيلي، أوضح كاتس أن "هذا هو الواقع المعقّد اليوم، فيما يتعلق بعلاقات الدولتين". وذكرت الإذاعة العبرية، أن الأردن يرفض الاحتفال بذكرى اتفاقية السلام مع "إسرائيل"، خلافا لمصر، التي احتفلت بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، في السفارة الأميركية في القاهرة.

وكان الجيش الأردني قد رفع علم بلاده، أمس الأحد، على أراضي الباقورة والغمر، إعلانا بفرض السيادة الأردنية الكاملة على الأرض المستعادة بعد 25 عاما من تأجيرها، وانتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر والذي انتهى الأحد، وفق الاتفاقية الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال عام 1994.