"هيئة العودة" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "التجديد لوكالة الغوث"

وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، والتي تحمل عنوان "التجديد لوكالة الغوث".

وأكدت الهيئة خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته الاثنين في مدينة غزة، بمشاركة أعضائها، على المشاركة الواسعة بالجمعة الـ 83 لمسيرات العودة كموقف شعبي واسع في مواجهة التهديدات والمؤامرات التي تدعو لتصفية وكالة الغوث وتغيير مهامها.

وأوضحت أن الهدف من هذه المشاركة تذكير العالم والمؤسسة الدولية بالقرار الأممي رقم 302، والذي يؤكد على ضرورة استمرار عمل "أونروا" لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وبقائها شاهدًا دوليًا على معاناة شعب تحت الاحتلال منذ 1948.

وأجمع المجتمعون على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها. والتجهيز للجمعة القادمة.