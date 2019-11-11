الرئيس: شهداؤنا أقدس ما لدينا ولن نقبل أن نتنازل عن أموالنا المتعلقة بهم

رام الله- وطن: أكد الرئيس محمود عباس، ان شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة، ولن نقبل أبدا التنازل عن أموالنا المتعلقة بهم، لانهم أقدس ما لدينا.

وقال الرئيس في كلمته في حفل احياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الإثنين، إن البعض حاول أن يقدم لنا "صفعة العصر"، فصفعناهم في وجوههم، لأننا لا نقبل أن نتنازل عن قضيتنا ومصيرنا وحلم شعبنا.

وقال الرئيس: قررنا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تكون.

واعرب عن أمله بأن يقول الجميع "نعم" للانتخابات وأن يكونوا على قدر المسؤولية، لأنها تحمي وجودنا وقضيتنا، لذا من هو حريص ذلك يجب ان يسير إلى الانتخابات.

وأكد ان تمسك شعبنا وقيادته بالثوابت الوطنية التي أرساها الشهيد القائد ياسر عرفات.