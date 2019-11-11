بنك فلسطين ومؤسسة جذور يطلقان حملة بعنوان "صحتي وصحتك أحلى من السكر"

وطن: بالشراكة مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والإجتماعي و وزارة الصحة ومستشفى المطلع، وبلدية رام الله أطلق بنك فلسطين حملة حول أهمية الحد من الإصابة السكري في فسطين تحت عنوان "صحتي وصحتك أحلى من السكر". وتأتي هذه الحملة تزامنا مع الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة للتوعية حول السكري ومكافحته.

وجرى اطلاق الحملة خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه أمام مقر بلدية رام الله يوم الأربعاء الموافق 7/11/2019 بمشاركة كل من عطوفة الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، والدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة، والمهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله، والمدير العام لبنك فلسطين رشدي الغلاييني، والدكتور أمية الخماش مدير عام مؤسسة جذور، والدكتور وليد نمور، مدير عام مستشفى المطلع، وبمشاركة عدد من الفعاليات والمؤسسات الصحية والإعلامية ومسؤولي الدوائر والأقسام في بنك فلسطين.

من جانبه، أكد الحضور على أهمية الحملة لتوعية أبناء شعبنا حول الممارسات والعادات الغذائية الصحية و الرياضية التي تقي من الاصابة بالسكري. خصوصاً إذا ما عرفنا بأن نسبة الإصابة بالسكري في فلسطين تضاعفت لأكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثين الماضية لتقترب النسبة من 15%. فضلاً عن أن حوالي خُمس المترددين على المراكز الصحية يعانون من مرض السكري وعواقبه وأن أعداد المرضى الجدد الذين يصابون بهذا المرض كل عام يتجاوز 10,000، وقد يصل الى 15,000 إصابة سنوية وهي أرقام مرتفعة جداً.

وأشاد المتحدثون بالجهود التي يبذلها البنك وشركائه في إطلاق ودعم الفعاليات والحملات التوعوية والصحية والتنموية والاجتماعية التي تمكن أبناء شعبنا من الحفاظ على مجتمع صحي ومثالي. مشيرين في الوقت ذاته الى أهمية الشراكات التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتجسيد جسم صلب في وجه الظروف الاقتصادية والاجتماعية للانخراط مع أبناء شعبنا، وتطوير الأدوات الخاصة بالتوعية الصحية على المستوى الوطني.

ولم تقتصر الحملة على الترويج للحياة الصحية من خلال وسائل الإعلام، بل تخطتها الى حملات توعوية شملت طلاب المدارس وتوعيتهم من خلال الرياضة والمسرحيات الهادفة عن الموضوع. ولم تقتصر الفعاليات على الضفة ولكن شملت قطاع غزة.