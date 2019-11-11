في ظروف غامضة.. وفاة ضابط مخابرات بريطاني مسؤول عن تأسيس منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا

وطن: توفي الضابط السابق في المخابرات البريطانية، جيمس لو ميسوريه، في مدينة اسطنبول التركية بظروف غامضة، بعد أيام من اتهامه من قبل روسيا أنه مؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني) في سوريا.

وبحسب ما نشره موقع "haberler" التركي اليوم، الاثنين، فإن عددا من الأهالي في حي “كمنكاش قره مصطفى باشا” عثروا على جثته في الصباح الباكر.

وأكدت الشرطة أن الجثة تعود لضابط المخابرات البريطاني السابق، جيمس غوستاف إدوارد لو ميسوريه.

ويترأس لو ميسوريه منظمة "Mayday Rescue" للإغاثة والإنقاذ، ويعرب عبر حسابه في "تويتر" عن فخره بتدريب "الخوذ البيضاء".

من جهته قال موقع "sozcu" التركي إن زوجة الضابط قالت للشرطة إنه كان يعاني من مشاكل نفسية ويستخدم أدوية مضادة للاكتئاب، في إشارة إلى إمكانية انتحاره من شرفة المنزل، بينما أكدت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية حتى إعداد التقرير.

تأتي الحادثة بعد أيام من توجيه روسيا اتهامات للضابط بأنه على صلة بتأسيس منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، إنه "من المعروف بشكل مؤكد أن أحد مؤسسي الخوذ البيضاء جيمس لو ميسوريه، هو ضابط سابق في المخابرات البريطانية، وتحديداً في (Mi-6)"، مضيفة أنه "يصعب التصديق بأن ذلك مجرد مصادفة".

وأضافت زاخاروفا، بحسب "روسيا اليوم"، أن ميسوريه أثار العديد من النزاعات عبر العالم، وتابعت، "يشير عدد من الباحثين إلى وجود صلات بين ضابط المخابرات السابق هذا ومنظمات إرهابية خلال عمله في كوسوفو".

وطلبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من لندن توضيحا حول هذه الحقائق، في حين لم ترد بريطانيا على اتهامات زاخاروفا.

وأُسست منظمة الدفاع المدني المعروفة بـ "الخوذ البيضاء"، مطلع العام 2013، وخلال السنوات الماضية، وسمت منظمة "الخوذ البيضاء”" من قبل الحكومة السورية وروسيا بـ "الإرهابية" مراراً، واتهم القائمون عليها بأنهم يتلقون أموالا من الخارج ولهم علاقة بتنظبمات متشددة مثل النصرة والقاعدة، كما اتُهمت الخوذ البيضاء مراراً بفبركة هجمات، تم من خلالها إثارة الرأي العام الدولي ضد الجيش السوري.

وعلقت منظمة "الخوذ البيضاء"، اليوم الاثنين، على وفاة أبرز داعميها في مدينة إسطنبول التركية بظروف غامضة.

وأعربت المنظمة عبر حسابها في “تويتر” اليوم، الاثنين 11 من تشرين الثاني، عن حزنها بوفاة مؤسس ومدير منظمة "Rescue Mayday"، جيمس لو ميسوريه، التي تعتبر إحدى المؤسسات الداعمة للخوذ البيضاء السوري.