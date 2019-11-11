نتنياهو: يجب الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية "الأسرائيلية" في الضفة الغربية

وطن: شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضرورة عدم التخلي عن السيطرة الأمنية للاحتلال في الضفة الغربية لئلا يحصل فيهما ما حصل في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن الهدوء الذي يسود في الضفة الغربية يعود إلى نشاطات جيش الاحتلال والشاباك.

وفي كلمة له خلال جلسة خاصة عقدها الكنيست اليوم بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن، قال نتنياهو إن هناك شرطين أساسين لتحقيق تقدّم في الملف الفلسطيني، وهما الاعتراف بحق وجود دولة يهودية.. وبقاء "إسرائيل" بين البحر ونهر الأردن.

وأشار نتنياهو الى ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يقبل بعد بهذين الشرطين.