ورشة تخطيط استراتيجي للقطاع الصحي في المنظمات الاهلية

بيت لحم- وطن: نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي بمشاركة مؤسسات القطاع الصحي في الشبكة، والمؤسسات ذات العلاقة تركزت حول اهمية تطوير هوية القطاع الصحي الفلسطيني من خلال برامج تعكس الرؤية والاهداف التي تخدم المواطن، وتحقق قيم العدالة الانسانية، وتمحورت ايضا حول العمل باتجاه منظومة قوانين وتشريعات تتلائم مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، وربطها مع مثيلاتها على المستوى الدولي من اتفاقيات وقوانين دولية.

واوصت الورشة التي استمرت يومين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بضرورة العمل على تفعيل وتعزيز دور القطاع الصحي وفق خطة تنفيذية وبناء رؤية واضحة للعمل الصحي وتطوير الخدمات الصحية البديلة بالشراكة مع القطاع الحكومي، والخاص لتوطين الخدمة للمواطن، وتقوم على التنوع في الاختصاصات المختلفة لمكونات النظام الصحي وربطها مع البروتوكولات والمستلزمات .

وركزت في محور العمل الداخلي للمؤسسات على اهمية وضع فلسفة واضحة تحدد الادوار، والمهام، وتطوير العمل المشترك والتشبيك الداخلي وفق مسؤوليات محددة ومباديء العمل بما فيها المهام المتعلقة بالمناصرة والسياسات الصحية العادلة والضغط لتبني نظام صحي يضمن العدالة والشفافية ويلائم الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق المهمشة .

وجرى تقسيم المشاركين لعدة مجموعات ركزت كل واحدة منها على محور محدد من المحاور التي تناولتها الورشة ومطابقة المخرجات والتوصيات مع الاهداف والرؤية والرسالة المتوخاة من عمل القطاع الصحي، والنظرة المستقبيلة لتطويره وتفعيل الانشطة والبرامج المتعلقة بعمله ، بما فيها شراء الخدمة على اسس ومعايير محددة .

وتاتي هذه الورشة التي تهدف لتسليط الضوء على القضايا الصحية لاسيما الامراض المزمنة والحق في تلقي العلاج الملائم ضمن سعي الشبكة لتطوير القطاع الصحي، وانسجاما مع اهدافها الاساسية ،وفي سياق السعي للخروج بخطة عمل متكاملة على المستوى المحلي، واقراها بالتعاون مع الجهات الرسمية خصوصا في ظل الوضع العام الذي يمر به المجتمع الفلسطيني .

وقام بتسيير الورشة التي تنظم ضمن مشروع الاتحاد الاوروبي عبد الرازق غزال منسق السياسات في لجان العمل الصحي وصابرين عموري منسقة القطاع الصحي في الشبكة.