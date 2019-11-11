فيديو | نصر الله: أمريكا تمنع لبنان من استعادة عافيته.. وتعمل على تعميق مأزقه الاقتصادي

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أنّ المباحثات ما زالت جارية في لبنان "لنخرج بأفضل حلّ لبلادنا"، متحدثاً عن أنّ الحكومة الأميركية "تمنع لبنان من استعادة عافيته، وتعمل على تعميق مأزقه الاقتصادي".

نصر الله اعتبر في كلمة له اليوم الإثنين بمناسبة "يوم الشهيد"، أنّ العقوبات الأميركية على حزب الله "تركت أثراً على الوضع الاقتصادي اللبناني والقطاع المصرفي، وتهدف إلى التحريض الداخلي خصوصاً ضد المقاومة".

وتساءل نصر الله: "من سيستثمر في لبنان في ضوء الترهيب الأميركي المتواصل للبلد؟"، مبرزاً أنّ "الشركات الصينية جاهزة للإستثمار بمليارات الدولارات في لبنان لكن الأميركيين لن يسمحوا بذلك".

وفي تفصيل الوضع الاقتصادي في لبنان، أوضح نصر الله أنّ القطاع الانتاجي "في أسوأ حال وإذا لم تتحرك عجلة الاقتصاد لن تتأمن فرص العمل"، مشدداً على أنّ "منهجية زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين مسألة خاطئة، وسياسة القروض والاستدانة ستؤدي بنا إلى عجز أكبر".

نصر الله قال أنّ إنقاذ البلد "لا يكون بمزيد من القروض والفوائد بل بتحريك عجلة الإقتصاد، ونحن نريد حكومة سيادية تضع المصالح الوطنية في الأولوية وتملك شجاعة قول ذلك للأميركيين".

نصر الله تساءل خلال توجيه حديثه إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "أين هو الفساد الذي أتت به إيران إلى لبنان؟ وإذا كان هناك فاسدون في البلد فهم أصدقاؤكم"، مضيفاً: "ما يقصده بومبيو بالنفوذ الإيراني في لبنان هو المقاومة والتي يريدون قطع يدها".

في سياق متصل، دعا نصر الله اللبنانيين إلى الوعي والحفاظ على قوتهم وعدم الذهاب إلى التصادم، متحدثاً عن أنّ هناك نقطة إجماع مهمة جداً لديهم وهي مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشدداً على أنّه "لا أحد يستطيع أن يحمي فاسداً بعد الآن، لا مرجعية سياسية ولا دينية وهذا تطوّر كبير".

وأوضح الأمين العام لحزب الله أنّ مكافحة الفساد "تحتاج أولاً إلى قضاء وقضاة نزيهين ولا يخضعون للضغوط السياسية"، مبرزاً أنّها تحتاج أيضاً إلى "محاكمات عادلة وآليات لاسترداد الأموال".

نصر الله أشار إلى أنّ المطلوب اليوم "موقف من مجلس القضاء الأعلى في موضوع مكافحة الفساد"، مذكّراً بأنّه خلال حملات حزب الله الإنتخابية "قلنا أننا سنكون جزءاً من حملة مقاومة الفساد، وأوضحنا أن ذلك يحتاج لوقت وجهد، وقلنا أننا سنلجأ إلى القضاء وهدفنا ليس التشهير بأحد".

نصر الله: شعوبنا التي تراهنون على تخليها عن قضيتها أمام الفقر لن تفعل ذلك

وفي شق آخر من كلمته، ركز نصر الله على المقاومة، مشدداً على أنها اليوم "في أوج قوتها وحضورها وأهميتها كجزء من محور المقاومة في المنطقة".

نصر الله أكد أنّ التهديد بالحرب ضد إيران "انتهى" وهي اليوم تخرج قوية، معتبراً أنّ النفط بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب "له قيمة، أما الإنسان فحتى لو كان رفيق سلاح يمكن أن يتخلى عنه".

وأشار نصر الله إلى أنّ ترامب "يتصرف اليوم مع الجيش الأميركي على أنّه جيش مرتزقة، لذلك هم يتصوّرون أن كل الناس على شاكلتهم".

وتحدث نصر الله عن أنّ حركات المقاومة في المنطقة يجب أن تعتز بموقف السيد عبد الملك الحوثي الأخيرة "وتعده عامل قوة إضافي"، موضحاً أنّ هذا الموقف صادر عن "قائد مقاتلوه يقاتلون ويحققون إنجازات ضد قوى العدوان".