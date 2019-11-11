نادي الوحدات يفسخ عقدا مع "نستله" بسبب التطبيع مع الاحتلال

وطن: قالت حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس" في الأردن، إن نادي الوحدات الرياضي، فسخ عقد رعاية مع شركة نستله، "استجابة لنداء المقاطعة والتزاما بحملة الأردن يقاطع".

وأشارت الحركة إلى أن موقف نادي الوحدات، وهو أحد أقطاب رياضة كرة القدم الأردنية، والذي أسس في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين عام 1965، جاء استجابة لنداء المقاطعة وبيان "بي دي أس" الذي وقعه النادي، "وهو موقف متلزم بمقاطعة الشركات المتواطئة مع الاحتلال".

وأوضحت حركة المقاطعة في الأردن، عبر حسابها في تويتر، أن شركة نستلة "تملك مصانع وتمارس أعمالها التجارية، في أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا منها في عام 1948/1947 وبعدها، منتهكة بذلك القانون الدولي".

وقالت إن علاقة تقوم بين "نسلته" وشركة "أوسم" الإسرائيلية، وبدأت تتصاعد منذ العام 1995، وتعززت عام 2016 بالاستحواذ الكامل من قبل نستله على أوسم، مضيفة "الأمر الذي جعل نستله شريكا للاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني".

يذكر ان العلاقة القائمة بين شركة نستله وشركة أوسم الإسرائيلية والتي بدأت منذ العام 1995 والتي تصاعدت في عام 2016 لتنتهي بالاستحواذ الكامل لشركة نستله على شركة أوسم، مما يجعل نستله شريكة لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني.