الشرطة تقبض على شخص يشتبه بحيازته مواد مخدرة بضواحي القدس

وطن: قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه بحيازته مواد مخدرة من نوع الهروين ومادة الادونال في احدى قرى شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إن معلومات وصلت لشرطة مكافحة المخدرات تفيد بحيازة شخص لمواد يشتبه انها مخدرة من ذوي السوابق ومتواجد بالقرب من بلدة جبع بضواحي مدينة القدس على الفور تحركت قوة من مكافحة المخدرات الى مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وبتفتيشه حسب الاصول عثر بحوزته على مادة بيضاء اللون يشتبه انها مادة ( الهروين ) المخدرة بلغ وزنها 11 غم وقارورة بداخلها مادة سائله يشتبه ان تكون مادة ( الادونال ) المخدرة تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المواد المضبوطة.

وأكدت توقيف المشتبه به تمهيداً لإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.