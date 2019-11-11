الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر البدوي في مخيم العروب

وطن: شيّع الآلاف في مخيم العروب شمال الخليل، مساء الإثنين، جثمان الشهيد عمر هيثم البدوي (22 عاما)، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال، الإثنين، خلال مواجهات على مدخل المخيم.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان البدوي في مسجد العروب الكبير، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وردد المشاركون بالجنازة هتافات تندد بـاعتداءات الاحتلال، وتطالب بمحاسبة" إسرائيل" على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وعقب التشييع، اندلعت مواجهات على مدخل المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.