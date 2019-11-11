ملادينوف: غزة تتطلب حلا سياسيا يزيل الإغلاقات ويضمن الأمن

وطن: قال منسق عملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الاثنين، إن غزة "تتطلب حلا سياسيا يزيل الإغلاقات ويبني الوحدة ويضمن الأمن للجميع".

جاءت تصريحات ملادينوف، في تغريدة له على موقع تويتر، عقب زيارة مشروع لإنتاج التيار الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، تموّله هولندا.

وأضاف: " قد تساهم المساعدات العاجلة في تجنب التصعيد في غزة".

وفي وقت سابق، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مدينة غزة؛ لبحث "تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل".