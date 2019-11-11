من جديد.. وفد من لجنة الانتخابات في غزة للقاء الفصائل

وطن: وصل إلى قطاع غزة، الإثنين، وفد من لجنة الانتخابات المركزية، لبحث ملف إجراء الانتخابات العامة مع الفصائل.

وضم والفد رئيس اللجنة حنا ناصر، برفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، حيث دخلوا القطاع عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع.

وفي وقت سابق الإثنين، قال جميل الخالدي، مدير لجنة الانتخابات في غزة، بتصريحات صحفية، إن وفد اللجنة سيلتقي مع قيادة حركة "حماس" والفصائل، اليوم، من أجل استكمال المشاورات بشأن الانتخابات، دون مزيد من التفاصيل.

ومؤخرا، كلّف الرئيس عباس، رئيس اللجنة "ناصر"، باستئناف الاتصالات مع الفصائل، من أجل التحضير للانتخابات التشريعية؛ على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "حماس"، في بيان لها، أنها أبلغت لجنة الانتخابات بجهوزيتها الكاملة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.