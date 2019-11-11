المكسيك تعلن منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس

وطن: أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، أن بلاده منحت اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس.

وقال إيبرارد في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن "وزارة الخارجية المكسيكة قررت منح اللجوء للسيد إيفو موراليس لاعتبارات إنسانية".

وأضاف: "سنشرع على الفور في إبلاغ وزارة الخارجية البوليفية بأن عليها أن تضمن التعامل الآمن مع موراليس وفق القانون الدولي".

وأعلن موراليس استقالته في خطاب متلفز أمس الأحد بعد وقت قليل من فقدانه دعم قادة الجيش والشرطة الذين طالبوه بالاستقالة، وكتب لاحقا على تويتر أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقه، لكن قائد الشرطة قال للتلفزيون الوطني إن ذلك غير صحيح. وكان رئيس أركان الجيش طالب موراليس بالتنحي "حفاظا على السلام والاستقرار" في بوليفيا.

وكان موراليس -وهو أول بوليفي من السكان الأصليين يحكم البلاد- قد فاز بولاية رئاسية رابعة، في الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفارق ضئيل عن منافسه.