الجهاد تهدد وحماس تحمل الاحتلال المسؤولية و"الكابينت" يجتمع وغزة تعلن حالة الطوارئ

وطن: أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الثلاثاء، رفع حالة الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها.

وأكدت السرايا أن" الرد على جريمة اغتيال ابو العطا لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم وليتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

من جانبها، نعت حركة حماس صباح يوم الثلاثاء القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا الذي استشهد في عملية اغتيال إسرائيلية فجرًا.

وقالت حماس في بيان "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس، والذي استهدفته يد الغدر الصهيونية فجر اليوم".

وشددت على أن "العدو يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير".

وأكدت حماس أن "مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب".

في غضون ذلك أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، حالة الطوارئ في قطاع غزة بعد جريمة الاحتلال فجر اليوم.

وأوضح معروف أنه سيتم العمل وفق نظام الطوارئ في كافة المقرات الحكومية وتعليق الدوام المدرسي حتى إشعار آخر.

كما أعلن فريد أبو عاذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعطيل الدراسة في مدارس الوكالة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت إدارة معبر بيت حانون أن المعبر مغلق بشكل كامل، وفي حال استجد أي جديد سيتم سيتم اعلام الجميع.

من جانبها اعلنت حكومة الاحتلال عن عقد اجتماع عاجل للكابينت صباح اليوم.