المقاومة تقصف مستوطنات" غلاف غزة"

وطن: أطلقت المقاومة، صباح اليوم الثلاثاء، عدة رشقات صاروخية صوب مستوطنات "غلاف غزة".

وقالت مصادر محلية ان المقاومة أطلقت على دفعات رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الشرقية والشمالية القريبة من قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن انطلاق الصواريخ ومحاولات القبة الحديدة التصدي لها.

واعلن جيش الاحتلال تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات واغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، واعلنت رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا لرد المقاومة على اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء ابوعطا وزوجته فجر اليوم الثلاثاء.