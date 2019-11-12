​جيش الاحتلال يعلن التأهب و "الكابنيت" يجتمع صباحاً

وطن: أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، رفع حالة الجهوزية وتعزيز قواته في محيط قطاع غزة وذلك عقب اغتياله القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا باستهداف منزله فجرا شرق مدينة غزة.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم، أن "الجيش عزز قواته وأنه على جهوزية لعدة سيناريوهات هجومية ودفاعية"، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابنيت) اجتماعا له في تمام الساعة 9 صباحا لمناقشة التطورات.

ودعا الجيش المستوطنين في المنطقة المحيطة بالقطاع إلى الاستماع للتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم إغلاق عدة طرق بمستوطنات الغلاف أمام حركة السير وعدة أماكن امام الزوار، كما تم إيقاف حركة القطارات بين مدينة عسقلان ومستوطنة "سديروت".

وأشارت إلى أنه تم أيضا تعطيل الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.