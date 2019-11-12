نتنياهو: اعطيت الموافقة شخصيا لاغتيال أبو العطا

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في بيان صدر عن مكتبه، أنه أعطى الموافقة شخصيا على جريمة اغتيال القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم، عن اغتيال القيادي بهاء أبو العطا، واستشهاد زوجته وإصابة شخصين آخرين، إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

وفي سياق آخر، جدد نتنياهو تمسكه باحتلال الضفة الغربية، وعن عدم التخلي عن سيطرة الاحتلال عليها.