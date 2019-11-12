لحظة بلحظة.. غزة تقاوم العدوان

رام الله - وطن: اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء قائد سرايا القدس في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته، باستهداف منزله بصاروخ واحد على الأقل، فيما أصيب طفليه بجراح خطيرة.

وأعلنت المقاومة اطلق عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة ردًا على اغتيال القائد أبو العطا.

وفيما يلي تغطية لحظة بلحظة للعدوان على غزة وتصدي المقاومة له:

19:18 غرفة العمليات المشتركة للمقاومة تعطي تعليماتها باستهداف أماكن دقيقة في دولة الاحتلال

9:10 صافرات الإنذار تدوي في حولون وريشون ليتسيون وبات يام وتل أبيب

9:08 الصحة: شهيدان و7 اصابات منذ بدء العدوان على غزة

9:00 غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ عجلين

8:56 قناة كان العبرية تتحدث عن اطلاق اكثر من 50 صاروخ حتى الان من قطاع غزة

8:55 الاحتلال يعلن وقف سير القطار بين عسقلانوبئر السبع تحسبا من اصابته بالصواريخ

8:45 استهداف جديد شرق مخيم البريج ووصول اصابة الى مستشفى بيت حانون جراء استهداف من الاحتلال

8:41 انطلاق موكب تشييع الشهيد بهاء ابو العطا من مستشفى الشفاء نحو مسقط رأسه في حي الشجاعية ومنها للمسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة

8:41 طيران الاحتلال يقصف مقر الأمن الداخلي في بيت لاهيا

8:37 صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة حتى تل ابيب

8:25 الاحتلال يفتح الملاجئ على بعد 75 كم من قطاع غزة

8:20 مصادر عبرية: المقاومة في غزة أطلقت أكثر من 40 صاروخاً منذ فجر اليوم

8:10 اعلام الاحتلال: استمرار انطلاق صواريخ المقاومة على تل أبيب واسدود والسبع وعسقلان

8:05 قصف ارض زراعية في شارع الدحدوح

8:00 قصف ارض زراعية شرق بيت حانون

7:25 "إسرائيل" تعلن حالة الطوارئ وتلغي الدراسة في تل أبيب

7:14 مصدر عبري: في الساعات الأخيرة تم نقل رسالة للمخابرات المصرية بان "إسرائيل" غير معنيه بالتصعيد وتم نقل الرسالة لغزة

7:01 سرايا القدس تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ

6:40 سرايا القدس تستهدف سديروت واسدود والخضيرة والقدس برشقة صاروخية

6:16 تعليق الدوام المدرسي في قطاع غزة حتى اشعار آخر

6:15 الاعلام الحكومي يقرر العمل بحالة الطوارئ في كافة المقرات الحكومية

6:12 حماس: مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة وجريمة اغتيال القائد أبو العطا لن تمر دون عقاب

6:04 رشقة صاروخية تجاه غلاف غزة

6:01 سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار القصوى وتؤكد الرد على اغتيال القائد "أبو العطا" لن يكون له حدود بيان السرايا

5:50 جيش الاحتلال يفتح الملاجئ في تل أبيب ويقرر تعطيل الدراسة فيها

5:30 التربية والتعليم في قطاع غزة تقرر تعليق الدراسة في المدارس الحدودية خشية من التصعيد

5:00 المقاومة تقصف "غلاف غزة" بعشرات القذائف الصاروخية

4:50 سرايا القدس تعلن استشهاد القائد بهاء أبو العطا وزوجته في قصف اسرائيلي

4:30 وزارة الصحة تعلن استشهاد مواطن ومواطنة في قصف اسرائيلي شرق غزة

3:50 طائرات الاحتلال تقصف منزل القائد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة