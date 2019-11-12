نقابة الصحفيين تنشر إرشادات مهمة خلال التغطية الإعلامية للعدوان على غزة

وطن: قدمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين صباح يوم الثلاثاء، ارشادات هامة في بكيفية تجنب المخاطر خلال الغارات الجوي.

وقالت النقابة، إنّ من بين هذه الإرشادات التي نعيد نشرها للأهمية:

أفضل طريقة للتعامل مع المخاطر هي عدم الزج بنفسك في الأماكن الخطرة. "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

- قبل التوجه إلى أي مكان على الصحفي التأكد من امتلاكه لأدوات السلامة مثل الخوذة والدرع، مع إشارة واضحة تبين أن الذي يرتديها صحفي، إضافة إلى شنطة الإسعافات الأولية.

- يجب على الصحفي أن يقيّم المنطقة التي يتوجه إليها ومدى احتمالية تعرضها لضربات جوية أو لا، وذلك بمعرفته المسبقة عنها وعن أهداف محتملة تحتويها المنطقة، وعن الأحداث الدائرة فيها ويتابع نشرات الأخبار أو بأي وسيلة أخرى.

- كما يجب الانتباه والتوقع ما إذا كان الصحفي مستهدف أم لا، فهناك مناطق عديدة شهدت استهداف صحافيين.

- على الصحافي الانتباه والابتعاد عن الأماكن التي من المحتمل أن تُستهدف، حسب طبيعة المنطقة وطبيعة النزاع، (مراكز أمنية، تجمعات مسلحين، مؤسسات حكومية، مناطق حدودية، بيوت مسؤولين...إلخ).

- ليس هناك قانون موحد أو إجراءات يتبعها الصحفي لتجنب مخاطر الضربات الجوية، فأولا وأخيرا تعتمد سبل الحماية على وعي الصحفي ومعرفته بالجغرافيا وطبيعة الحدث نفسه، لكن هناك بعض الإجراءات العامة للحماية مثل:

- عادة صوت الانفجار يصل بعد الانفجار نفسه، فعند سماع صوت طائرة أو صفير صاروخ، اتخذ الاحتياطات قبل أن تسمع الانفجار.

- يجب الانبطاح فوارا على الأرض بصورة كاملة، (لا تنتظر صوت الإنفجار) وغط رأسك بيديك مع الحفاظ على وجهك باتجاه الأرض.

- بحسب الإمكانية وجب الزحف لأخذ ساتر مثل الوصول إلى حفرة، أو بناية (لا تكون محتملة الاستهداف) أو خلف حائط بدون رفع الهامة.

- المتفجرات يكون توجهها نحو الأعلى بشكل قمع. لذلك أفضل حماية يمكن أن تكون هو البقاء منخفض قدر الإمكان. بهذه الطريقة يمكن النجاة من الإنفجارات القريبة (أو تخفيف المخاطر على الأقل).

- لا تقم بالتحرك حتى تتأكد من أن الهجوم قد انتهى. لكن يجب الحذر لأنه من الممكن أن يكون الهجوم من موجتين من الضربات، لذلك من الممكن أن تنتظر فترة طويلة

- كن حذرا عند رفع الهامة، فربما تتساقط عليك شظايا أو حجارة.

- إذا كنت في بناية انبطح على الأرض وتحرك بعيدا من النوافذ. هناك العديد أصيبوا أو توفوا بسبب الزجاج المتكسر.

- ضع لاصق على زجاج النوافذ والبلكونات في المكتب أو البيت .

من الأفضل أن تحتوي البناية التي تلجأ إليها على مخرجين (احتياطا).

- من الممكن الزحف- بدون رفع القامة- لأقرب ملجأ إن توفر.

- من الأفضل أن تأخذ احتياطك في كل اتجاه، فبإمكانك تخزين كمية من مياه الشرب والأدوية ومعلبات الطعام والوقود (في مكان لا يشكل عليك خطراً)،،، فلا تعلم كيف ستتطور الأمور.

تذكر: سلامتك أهم من أي صورة أو مادة اعلامية.