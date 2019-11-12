صور.. انطلاق موكب تشييع جثمان القائد بسرايا القدس بهاء أبو العطا

وطن: انطلق موكب تشييع جنازة القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا في مدينة غزة، حيث تحرك الموكب من مستشفى الشفاء، باتجاه منزله على أن يتوجه بعدها للمسجد العمري لصلاة الظهر.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بهاء أبو العطا (42 عاماً)، القيادي البارز في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته، خلال وجودهما في مبنى سكني بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له، أنه تم استهداف أبو العطا، أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في القطاع بعملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأشار البيان إلى أن عملية الاغتيال، تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش.