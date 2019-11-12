المقاومة الفلسطينية: الغرفة المشتركة كفيلة بالرد على جريمة الاغتيال

وطن: نعت فصائل المقاومة في غزة الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجبانة.

وقالت في تصريح صحفي إن جريمة اغتيال القائد أبوالعطا لن تمر دون عقاب، وسيبقى قادة المقاومة هم من يشكلون رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الاجرامية.

وأضافت :" إن غرفة العمليات المشتركة للأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية كفيلة بالرد الموجع على جريمة الغدر الصهيونية بحق أحد قادة المقاومة الفلسطينية" .

وأكدت أن محاولات الاحتلال تصدير أزماته الداخلية على حساب دماء الفلسطينية لخدمة أجندته السياسية لن تفلح مؤكدة أن العودة لسياسة الاغتيال خط أحمر والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة وتبعات ذلك، وفصائل المقاومة قادرة على ارباك كل الحسابات الصهيونية وفرض قواعد الاشتباك.