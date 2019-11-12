دويك لوطن: الاحتلال قصف مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة

رام الله - وطن: قصفت طائرات الاحتلال مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة.

وقال رئيس الهيئة المستقلة عمار دويك لوطن ان الاحتلال قصف مقر الهيئة المستقلة في قطاع غزة حيث تم استهداف المقر بشكل مباشر حيث تحطمت محتويات المقر.

واكد دويك اصابة احد العاملين في الهيئة وهو بهجت احلو حيث جرى نقله الى المستشفى.

واكد دويك انه تم اخلاء جميع الموظفين من المقر المستهدف.

واكد ان مبنى الهيئة عبارة عن 3 طوابق في عمارة وسط مدينة غزة، حيث تك استهداف احد طوابق الهيئة.