الجبهة الشعبية: المقاومة لن تتوانى في الرد على جريمة اغتيال ابو العطا

وطن: دعت الجهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى الاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي في جميع مواقع التماس.

ونعت الجبهة في تصريح لها، الشهيد بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم في منزله بحي الشجاعية شرق مدينة غزة .

وحملت الجبهة "العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة وما يترتب عليها، والمقاومة بكافة الأذرع العسكرية لن تتوانى في الرد على جريمة الاغتيال والتصدي للعدوان."

ودعت لجبهة الجماهير في الوطن والشتات إلى انتفاضة غضب عارمة وشاملة ضد الجرائم الصهيونية في القطاع، وتأكيداً على خيار المقاومة، ونخص أبناء شعبنا في الضفة المحتلة الذي يقع على عاتقهم الآن الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في جميع مواقع التماس.