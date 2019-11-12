نتنياهو: الكابينت وافق بالاجماع على اغتيال ابو العطا

رام الله - وطن: قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والشاباك قرروا اغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية قبل عشرة أيام، وقد خططوا لموعد العملية ووافق على تنفيذها.

وذكر نتنياهو في مؤتمر صحفي له: لقد تم اتخاذ قرار اغتيال أبو العطا قبل عشرة أيام، وعندما وجدنا اللحظة مناسبة قمنا باغتياله فوراً.

وطالب نتنياهو "الإسرائيليين" بالاستماع لأوامر الجبهة الداخلية وألا يخاطروا، مؤكداً أن "إسرائيل" ليست معنية بالتصعيد وأن المرحلة يجب أن تمر بهدوء، ويترك الجيش ليقوم بعمله.