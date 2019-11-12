"الديمقراطية": ترحب بقرار المحكمة الأوروبية وسم منتجات المستوطنات وتدعو المجتمع الدولي لتبني القرار والعمل به

رام الله- وطن: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الأوروبية، بإلزام دول الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، لتمييزها عن المنتج الوارد من داخل إسرائيل نفسها، ولفت نظر المستهلكين إلى أن منتج المستوطنات يندرج في إطار انتهاك إسرائيل لقرارات المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي، باعتبارها مستوطنات غير شرعية، يؤكد القانون الدولي ضرورة تفكيك منظومة الاستيطان، وإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين، أبناء الشعب وجير الضرر الذي لحق بهم على مدى أكثر من نصف قرن من الإحتلال.

ودعت الجبهة في بيان لها وصل وطن، المحكمة الدولية، والمؤسسات الاتحادية لأوروبا، لتطوير قرارها نحو منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقطع كل أشكال العلاقة معها؛ في إطار ترجمة الموقف السياسي والقانوني للاتحاد الأوروبي من مبدأ الاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً للشرعية الدولية، وعدواناً يومياً على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

كذلك دعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها لتبني قرارات محكمة العدل الأوروبية، لاكساب قرارات المنظمة الدولية بشأن المستوطنات والاستيطان بشكل عام في المناطق الفلسطينية، مصداقية وتحويلها من قرارات إلى إجراءات عملية.

وختمت الجبهة مؤكدة أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل انتصاراً لحملة مقاطعة إسرائيل (B.D.S)، ما يوجب على السلطة الفلسطينية وقيادتها، وعموم المنظمات الفلسطينية، دعم هذه الحملة وإسنادها بكل السبل الممكنة.