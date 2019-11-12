الاحتلال يغلق بحر غزة بشكل كامل ويمنع الصيادين من الصيد

غزة- وطن: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاقاً عسكرياً شمالاً على حركة الصيد في بحر قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وأفادت لجان الصيادين في غزة، بأن سلطات الاحتلال أبلغت بفرضها إغلاقاً شاملاً على حركة الصيد أو الدخول إلى بحر غزة حتى إشعار آخر، ومنعت الصيادين من الصيد فيه.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها بين الفينة والأخرى لممتلكات المواطنين المدنية في غزة منذ ساعات الفجر مخلفةً ثلاثة شهداء وثمانية عشر جريحاً بينهم أطفال، ودمار في الممتلكات.

كما أغلقت قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية والمستلزمات الطبية لأهالي القطاع.