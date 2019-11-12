الهيئة المستقلة تستنكر قصف مقرها في غزة وتطالب باجراء تحقيق دولي في استهداف المؤسسات الحقوقية

وطن: استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ما تعرض له مقرها من قصف صباح اليوم

وقالت الهيئة في بيان لها "تعرض عند حوالي الساعة 9:50 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019 مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الرئيس في قطاع غزة، الذي يشغل ثلاث طبقات من مبنى بالقرب من المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، إلى قصف صاروخي، أصاب الطابق الخامس إصابة مباشرة ما تسبب في تدمير محتويات المقر، ما ادى الى اصابة الأستاذ بهجت الحلو منسق وحدة التوعية والتدريب في قطاع غزة إصابة طفيفة، وقد تصادف أن غادر الزملاء الموجودين في هذا الطابق المكان قبل القصف بدقائق للمشاركة في اجتماع في الطابق السابع، ولولا العناية الإلهية لكان وقعت إصابات مباشرة بهم."

واستنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ما تعرضت له مكاتبها في مدينة غزة وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الذي تنفذه دولة الاحتلال منذ فجر هذا اليوم على قطاع غزة، حيث استهدفت منزل بهاء أبو العطا في حي الشجاعية بغزة واغتالته وزوجته، واصابت ابناءه بجراح مختلفة، كما وتطالب الهيئة وقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتجنيب المدنيين كلفة إنسانية باهظة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.

كما اعتبرت الهيئة استهداف المؤسسات الحقوقية بهذا الشكل سابقة خطيرة يتطلب تدخلاً وتحقيقاً دولياً عاجلا وعلى أعلى مستوى.

واكدت الهيئة انها ستواصل عملها في خدمة حقوق الإنسان وفضح الجرائم الإسرائيلية، وستستمر في متابعة موضوع قصف المقر مع الجهات الدولية والقضائية ذات العلاقة.