عدد الشهداء يرتفع الى 4 .. شهيد في قصف اسرائيلي لبيت لاهيا

رام الله - وطن: استشهد شاب جراء غارة لجيش الاحتلال شمال بلدة بيت لاهيا.

واعلنت الصحة استشهاد الشاب زكي غنام 25 عاما إثر استهدافه مع مجموعة من المواطنين شمال بيت لاهيا.

وقالت مصادر محلية ان شهيدا و 3 اصابات خلفها قصف جيش الاحتلال لمجموعة من المواطنين شمال بيت لاهيا.

ويرتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم، بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا وزوجته، واستشهاد شاب جراء قصف دراجة نارية في وقت سابق.