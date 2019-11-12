نقابة الإسعاف في الهلال الأحمر لوطن: وزير العمل يصفنا بالـ"همجية" لأننا نريد مقابلته.. والوزير ينفي ويوضح لـ"وطن" تفاصيل ما حدث

رام الله- وطن: قال الناطق باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر، أسامة سويطي، إنه تم اليوم تشكيل لجنة من 5 أفراد وذهبنا إلى وزارة العمل للتشاور والتفاهم معهم بخصوص إشكالياتنا مع إدارة جمعية الهلال منذ عام وشهرين.

وأضاف سويطي: "أثناء جلوسنا في مكتب الوزير مع مدير مكتبه، تفاجأنا بدخول وزير العمل نصري أبو جيش علينا قائلاً: ما هذه الهمجية؟ ولماذا هم موجودون هنا؟ أخرجوهم إلى خارج الوزارة واطلبوا لهم الشرطة".

وأوضح سويطي خلال حديثه أنه "تم نقل الاعتصام الى أمام وزارة العمل، بعد ما قاله الوزير، موضحا أن له الحق وزملائه بالاعتصام بالشارع".

وأشار إلى أن هناك عدة مطالب من إدارة جمعية الهلال، ونطالب بحقوقنا وتم تحويل الملف إلى وزارة العمل على أساس أن تحل الموضوع وتنهي الملف.

مردفا: "بعد استقالة القاضي من رئاسة لجنة التحكيم، من المفترض على وزارة العمل خلال أسبوع أن تشكّل لجنة توفيق أو لجنة تحكيم وتعيين قاضي جديد، ولكن للأسف منذ 7 أسابيع ولا يوجد جواب من وزارة العمل سواء إيجابي أو سلبي".

وأشار إلى أن وزارة العمل لم تخاطب لجنة القضاء الأعلى بخصوص موضوع تعين قاضي أو تشكيل لجنة توفيق، موضحا أن هناك إشكاليات وخلافات داخلية داخل الوزارة ويريدون أن يعكسوها علينا، حسب قوله.

وطالب سويطي وزير العمل بالوقوف أمام مسؤولياته وإكمال إجراءاته.

وتخوض النقابة منذ شهور عديدة خطوات احتجاجية ضد إدارة جمعة الهلال الأحمر، تطالبها بتطبيق التفاهمات التي تتمثل بتحقيق مطالبها.

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وردا على شكوى نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، تواصلت وطن مع وزير العمل نصري أبو جيش، الذي نفى ما قالته النقابة، موضحا أن النقابة لم تطلب الاجتماع به اليوم، وكان وجودهم بالمكتب من دون تحديد موعد مسبق.

وأضاف أبو جيش أنه كان خارج الوزارة، وعندما دخل الى مكتبه تفاجأ بـ11 شخصا أمام مكتبه، مطالبين باجتماع عاجل من دون تحديد أي موعد مع الوزراة، الأمر الذي جعله يقول لهم أن هذا التصرف "غير لائق" وطالبهم بإخلاء المكتب فورا.

وأوضح أبو جيش خلال حديثه لـوطن أن مكتبه كان مفتوحا لهم بكل الأوقات، مشيرا إلى أنه اجتمع بهم يوم السبت حوالي 6 ساعات متواصلة، واجتمع بهم أيضا في يوم من الأيام من الساعة الـ9 مساء الى الساعة الـ2 صباحا.

وأشار إلى أن القضية الآن في يد القضاء، والقضاء هو من ينفذ القانون، ونحن لا نستطيع التصرف فيها.

وأضاف أبو جيش أن الوزارة تتابع الموضوع منذ ستة أشهر، وهناك 7 كتب شكر من النقابات لإدارة هذه العملية وإدارة التفاوض وتشكيل لجنة توفيق ومندوب توفيق ولجنة تحكيم.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان وتوزيعه على وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع.