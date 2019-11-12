السجن 18 شهرا وغرامة مالية بحق والدة الشهيد أشرف نعالوة

وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية حكما بالسجن 18 شهرا على الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد اشرف نعالوة، من ضاحية شويكة في طولكرم، إضافة إلى دفع غرامة بقيمة 4000 شيكل.

كما قررت المحكمة الحكم على مهداوي سنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى 40 الف شيكل كتعويض لعائلات القتلى في عملية نجلها الشهيد.

واعتقلت قوات الاحتلال مهداوي في 17 تشرين أول/أكتوبر 2018، بتهمة علمها نية اشرف تنفيذ العملية.

واستشهد أشرف نعالوة في 13 كانون أول/ ديسمبر 2018، خلال عملية إسرائيلية خاصة في مخيم عسكر للاجئين شرقي مدينة نابلس.

وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد نعالوة بقتل مستوطنين في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ليتم بعدها مطاردته مدة شهرين قبل اغتياله.