بعد 112 يوما.. الأسير إسماعيل علي ينتصر ويعلق إضرابه.. اتفاق بالإفراج عنه في حزيران القادم

وطن: علق الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 112 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وذكر خلف علي، شقيق الأسير اسماعيل لوطن، أن الأسير أبلغهم بتعليق الإضراب، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يكون هناك أمر إداري أخير بحقه، ومدته ستة شهور.

وينتهي الحكم الإداري الحالي بحق الأسير علي في ديسمبر المقبل، بينما الحكم الإداري الأخير سينتهي في حزيران 2020، حيث يقضي الاتفاق بالإفراج عنه بعد ذلك.

واعتقل اسماعيل علي عدة مرات، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 7 سنوات، وأعيد اعتقاله في 12 من يناير الماضي، قبل شهر واحد من موعد زواجه، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له الاحتلال الإداري لمرة ثانية، مما دفعه لخوض اضراب عن الطعام، ووصلت حالته حد الخطورة القصوى.