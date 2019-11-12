مقتل الشابين فؤاد مرعي ومراد أبو كشك في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

وطن: قُتل شابان من الداخل في جريمتي إطلاق نار في مدينة حيفا وقرية جلجولية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب فؤاد تيسير مرعي (30 عاما) في حيفا لجريمة إطلاق نار في شارع "ألنبي" في حيفا، ووصفت إصابته بأنها حرجة. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب من أجل إنقاذ حياته في المكان، ونقل إلى مستشفى "رمبام"، حيث أقر الأطباء وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

وفي جريمة أخرى، أصيب لاعب كرة القدم سابقا، الشاب مراد أبو كشك (40 عاما)، بجروح خطيرة، بعد تعرضه لإطلاق نار في قرية جلجولية، بعد ظهر اليوم، ولم تنجح كل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته.

وبمقتل الشابين في حيفا وجلجولية، اليوم، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم إلى 83 ضحية بينهم 11 امرأة، وخلال العام الماضي 2018 قتل 76 مواطنا فلسطينيا في الداخل في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.