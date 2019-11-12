مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي في الخليل

الخليل- وطن: لقي المواطن جواد ابو شخيدم (45 عاما) مصرعه، اليوم الثلاثاء، اثر انقلاب جرار زراعي بمدينة الخليل.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن المواطن ابو شخيدم قد ادخل الى المستشفى الاهلي بمدينة الخليل مصابا بجراح بالغة الخطورة بسبب انقلاب جرار زراعي عليه أثناء قيادته له بمنطقة فرش الهوا بمدينة الخليل ، الا ان الاطباء قد اعلنوا عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأضاف أنه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.