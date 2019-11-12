ليبرمان: توقيت عملية اغتيال أبو العطا لم يكن بريئاً ويهدف لخدمة نتنياهو

وطن: ألمح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى أن توقيت عملية اغتيال القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا لم يكن بريئًا بل جاء ليخدم أجندات سياسية حزبية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان في لقاء تلفزيوني "إنه اقترح على نتنياهو قبل عام تصفية الشهيد بهاء أبو العطا إلا أن نتنياهو رفض الفكرة جملة وتفصيلًا".

من جانبه، قال المحلل العسكري الإسرائيلي "روني دانييل" "إن التوقيت لا يبدو بأنه بريء".

ولفت إلى أن الفرصة كانت سانحة من الناحية العملياتية لاغتيال أبو العطا قبل ثلاثة أسابيع إلا أن نتنياهو رفض الفكرة.

بدوره، قال زعيم تحالف "أبيض – أزرق" بيني غانتس إنه يدعم عملية اغتيال أبو العطا، وتلقى معلومة بهذا الخصوص قبل تنفيذ العملية، مشيرًا إلى أن العملية لن تؤثر على مساعيه لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ويرى محللون للشأن الإسرائيلي أن توقيت تنفيذ العملية مدروس بعناية من الناحية السياسية، إذ يسعى نتنياهو للضغط على غانتس للقبول بحكومة وحدة يتولى نتنياهو رئاستها خلال العامين المقبلين، ساعيًا لتقديم المسألة على أنها في إطار الأمن القومي وأن الظروف لا تسمح بإجراء انتخابات ثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم وحتى الساعة الرابعة .

(صفا)