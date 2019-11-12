تعطيل الدراسة في "تل أبيب" للمرة الأول منذ حرب الخليج

وطن: أثار قرار الجبهة الداخلية الإسرائيلية صباح الثلاثاء تعطيل الدراسة في منطقة "غوش دان" بما فيها "تل أبيب" استغراباً في صفوف الكثير من رؤساء المجالس المحلية في تلك المنطقة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أعضاء في مجالس مستوطنات "غوش دان" استهجانهم لقرار تعطيل الدراسة، وهو القرار الأول من نوعه منذ انتهاء حرب الخليج قبل 28 عامًا.

وقالت نائب رئيس بلدية تل أبيب "تسيبي برند" إنها تأمل أن يكون اعتبار أمن الجمهور هو الاعتبار الوحيد الذي وقف خلف قرار تعطيل المدارس.

ولفتت إلى أنه "من الممكن أن الجهات الأمنية اعتقدت أن الرد من القطاع سيكون الأعنف وبالتالي فلم يرغبوا بالمغامرة".

ويشهد القطاع عدوانا إسرائيليًا بدأ باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدنية غزة فجر اليوم، وأدى حتى لحظة كتابة الخبر لاستشهاد خمسة مواطنين.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب".

(صفا)