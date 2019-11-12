فيديو | سرايا القدس: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا إلى سجل هزائم نتنياهو

وطن: أكدت سرايا القدس، على لسان الناطق باسمها أبو حمزة، أن الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا إلى سجل هزائم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

وفي كلمة له، مساء الثلاثاء، قال أبو حمزة إن المقاومة لن تسمح بالمطلق بإعادة سياسة الاغتيالات، وسنترجم ذلك ميدانياً وعسكرياً على الأرض وسيرى الاحتلال النتيجة.

وأضاف "نوجه رسالة هامة إلى جميع المستوطنين بعدم الاستماع إلى قيادتهم، لأن القرار في يد المقاومة الفلسطينية".

كما شدد على استمرار الجهوزية والنفير والانعقاد الدائم لقيادة سرايا القدس، في إطار إدارة معركة الرد على جرائم هذا العدو وصد عدوانه الآثم على شعبنا.