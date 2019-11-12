"يديعوت": الاحتلال يحشد قواته قرب غزة

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الثلاثاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بدفع قوات إضافية لمناطق مختلفة من "غلاف غزة"، تحسبًا لتطور الأوضاع الأمنية.

وذكرت الصحيفة أن شاحنات تحمل دبابات وناقلات جند شوهدت وهي في طريقها للغلاف "استعدادًا لأي طارئ".

ويشهد القطاع عدواناً إسرائيليًا بدأ باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة فجر اليوم، وأدى حتى لحظة كتابة الخبر لاستشهاد سبعة مواطنين.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب".

(صفا)