رئيس الوزراء يطلب تدخلا دوليا فوريا لوقف العدوان

وطن: طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تدخلا دوليا فوريا لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال اشتية: يجب على اسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة.

وتابع: الرئيس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج.

وشدد اشتية على أنه لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.