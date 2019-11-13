المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة

غزة- وطن: أطلقت المقاومة الفلسطينية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، رشقات صاروخية جديدة باتجاه مستوطنات ومدن الاحتلال.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في مناطق قريبة من القدس، منها اللطرون وبيت شيمش.

وتحدث الاعلام العبري عن أن القبة الحديدية حاولت التصدي لتلك الصواريخ في سماء القدس.

وسمع في غزة عدة انفجارات لدى إطلاق المقاومة الصواريخ الثقيلة باتجاه مدينة القدس.

ودوت صفارات الإنذار أيضًا في عدة مناطق من غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ تجاهها.