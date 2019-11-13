محدّث| شهيد بتجدد القصف الإسرائيلي على غزة

غزة- وطن: أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة وصول شهيد الى مستشفى شهداء الاقصى جراء تجدد القصف الاسرائيلي وسط قطاع غزة، صباح اليوم الاربعاء، وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان منذ امس الى 11.

وجددت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الأربعاء، عمليات القصف على ممتلكات المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة حربية من نوع إف16 قصفت بصاروخ واحد موقعاً في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان من المكان، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرة حربية أرضاً زراعية بصاروخ واحد شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأحدثت حفرة عميقة في المكان، إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

واستشهد في اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع عشرة مواطنين وأصيب خمسة وأربعين آخرين بجروح مختلفة، وألحق دمار وخراب في منازل وشقق سكنية.

والشهداء هم:بهاء سليم حسن أبو العطا (42عاماً)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39عاماً)، ومحمد عطية مصلح حمودة(20عاماً)، وزكي عدنان محمد غنامة(25عاماً)، وإبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس(26عاماً)، وعبد الله عوض ساكب البلبيسي(26عاماً)، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد(28عاماً)، ووائل عبد العزيز عبد الله عبد النبي(43عاماً)، وراني فايز رجب أبو النصر(35عاماً)، وجهاد أيمن أحمد أبوخاطر(22عاماً).