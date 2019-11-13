الاسبوع المقبل.. 3 أيام لمساءلة ترامب علنًا

وطن: قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف، إن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف شيف وهو ديمقراطي في بيان له أمس، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، من الأسبوع المقبل قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم.

وستبدأ أول الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة اليوم الأربعاء، إذ يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترمب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 نوفمبر.

وفي اليوم التالي سيدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم.

وستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر.

(رويترز)