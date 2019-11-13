لحظة بلحظة.. غزة تقاوم العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء، عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة 45 آخرين، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة فجر أمس.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء هم: القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عامًا)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنام (25 عاما) وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عامًا)، وعبدالله البلبيسي (26 عامًا)، وعبد السلام أحمد (28 عامًا)، ومحمد صلاح حسن ابو شكل (31 عاما)، وراني فايز رجب أبوالنصر (31 عاما)، وجهاد ايمن احمد ابو خاطر (22 عامًا)، وخالد معوض سالم فراج 39 عامًا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على القطاع، استهدفت عناصر ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة. أعلن الاحتلال ان عددها حتى صباح اليوم الأربعاء بلغ 250 صاروخاً.

وفيما يلي متابعة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة لحظة بلحظة:

10:00 ارتقاء (4) شهداء في قصف مكثف لطائرات الاحتلال استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة.

9:40: إصابات باستهداف الاحتلال عددا من المواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة

9:35 أنباء عن استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في حي الزيتون بغزة.

9:32: طائرات الاحتلال تقصف أرضا فارغة بجوار مسجد في حي التفاح شرقي مدينة غزة

9:22: صحة غزة: 12 شهيدا من بينهم سيدة و 50 إصابة بجراح مختلفة جراء عدوان الاحتلال منذ فجر أمس الثلاثاء.

9:13: سرايا القدس تنعى الشهيد علاء جبر اشتيوي (32 عاماً) أحد المقاومين الذي استشهد بقصف للاحتلال على حي الزيتون شرق غزة.

9:15 قوات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة أبو حدايد شمال رفح جنوب قطاع غزة

9:00 عاجل: إصابة شاب بجروح خطيرة باستهداف للاحتلال غرب غزة.

8:30 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن قصف موقع ناحل عوز بالقذائف الصاروخية والهاون

8:30: مراسل صفا: طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا لأحد المواطنين شمال محافظة رفح جنوب قطاع غزة

8:24 الصحة: وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الاسرائيلي على شرق غزة قبل قليل

8:20: مراسل صفا: طائرات الاحتلال تقصف موقع حطين غرب خانيونس بثلاثة صواريخ ومنزلا في قرية النصر شمال شرق رفح دون الإبلاغ عن إصابات

7:43 الصحة: وصول شهيد إلى مستشفى شهداء الاقصى جراء التصعيد الاسرائيلي وسط قطاع غزة قبل قليل

7:21 مراسل صفا: وصول جثمان شهيد لمستشفى شهداء الأقصى نتيجة غارة إسرائيلية على أرض زراعية بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

7:05 مراسل صفا: قصف إسرائيلي جديد على شمال قطاع غزة

6:42 مراسلنا: طائرات إسرائيلية تقصف أرضا زراعية قرب مفترق الدحدوح جنوب غرب غزة.

6:29 مراسلنا: غارة إسرائيلية على موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة